哈佛教授：奥运会反映了中国作为美国最重要地缘政治对手的几乎全方位崛起

全球知名地缘政治学家、哈佛大学肯尼迪政府学院创始人艾利森教授（Graham Allison）在美国媒体《国家利益》撰文表示，中国在奥运会上的崛起，反映了中国作为美国21世纪里最重要的地缘政治对手的几乎全方位崛起。

“修昔底德陷阱”理论的提出者艾利森上星期五（8月9日）在美国媒体《国家利益》以“中国与美国：地缘政治奥运会”为题撰文谈论中美关系。

他说，和大多数观看奥运会赛事的美国人一样，他不是中立的。他会注意到哪些国家的运动员赢得了金牌，哪些没有，他也很高兴听在颁奖时美国国歌被首先播放，也最多次被播放。

他说，奥运会上的竞赛，就像当今世界上其他大多数竞赛一样，只有两个超级大国：中国和美国。中国从几乎没有影响力，到成为美国在奥运会上的主要对手，这种崛起与中国在其他领域的崛起如出一辙，中国在奥运会上的崛起，反映了中国作为美国21世纪里最重要的地缘政治对手的几乎全方位崛起。

他在文中提到，他在2020年和一群哈佛学者为政府准备了一系列报告，记录此前20年中美之间实际发生的种种竞争，目标是提供一个客观的数据库，为政策制定者对中国挑战进行根本性战略重新评估时提供基础。

他说，他们所得到的每份报告的结果都是相同的：中国在世纪初还没出现在美国的后视镜中，现在已与美国并驾齐驱，甚至在某些方面超过了美国。“我们得出结论认为，美国国家情报局仍固执地将中国称为‘日益接近的准竞争对手’是怀旧的错误。问问参加奥运会的运动员吧，中国必须被承认是一个全方位的平等竞争对手。”

艾利森发表这篇文章的时候，美国赢得了30枚金牌，中国赢得了32枚。艾利森说，美国最终成为第一名的概率大约是80%，但没到最后一刻，一切都还没结束。他引用中国国家主席习近平2018年向巴西举办世界杯足球赛致贺电时所说的：“体育竞赛特别是足球比赛的魅力就在于不可预测。”

巴黎奥运会星期天（8月11日）落下帷幕，中国和美国斩获了同样数量的金牌。

艾利森说，尽管中国外交官通常拒绝承认中美是竞争对手的立场，但实际上中国是一个热情且坚决的竞争对手。

他说，奥运会奖牌关乎国家荣誉，但核心地缘政治竞争中，GDP、技术领导地位、军事力量和外交实力则直接影响国家安全甚至生存。他认为，中国的崛起正在打破美国在二战后建立并维护的国际安全秩序。“这种‘修昔底德式竞争’挑战美国在全球等级秩序中的既有地位。而大多数修昔底德式竞争最终都以战争告终。”

但他也说，中美经济紧密纠缠，两国无法轻易撼动彼此。两国找到竞争、同时合作的关系并非不可能。

艾利森提到，中美元首在去年11月的峰会上同意竞争、沟通和合作的战略框架。在尽一切努力击败对方的同时，中美也保持开放的渠道，就最敏感和最危险的问题进行定期、坦诚的私下沟通，包括两国领导人、安全顾问、国防官员之间的对话，也包括在台湾、气候合作、打击芬太尼、贸易等问题上，以符合两国利益的方式开展合作。

他引用作家菲茨杰拉德在《了不起的盖茨比》中的话说，“同时保有两种截然相反的观念还能正常行事，这是第一流智慧的标志。“我们必须希望像政府这样复杂的机构能通过这一考验——并在未来几十年中继续这样做”。