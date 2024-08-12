柯文哲竞选总干事黄珊珊被点名指控做假账

台湾政治评论员吴静怡点名指控，时任民众党主席柯文哲竞选总干事黄珊珊做假账。

综合新头壳新闻和菱传媒等台媒报道，柯文哲陷入在总统大选期间的政治献金假账风波，且事件持续延烧。虽然民众党发声明称是“申报账务瑕疵”，将全面清查，但有报道称相关爆料恐是内鬼所为。

吴静怡星期天（8月11日）在脸书发文说，外界在猜到底谁是柯文哲竞选总部的高虹安？行贪污之念，进行图利之便，其实“木可公关”、“尼奥时乐”就是柯友友和珊友友，这是竞办众人皆知的事实，“只是没想到你们两间的收益加起来能够破亿，更别说，一间装潢公司也是能报账千万。”

吴静怡表示，现在民众党很多人都炸锅了，尤其是劳心、劳力的党工们和志工。她认为，民众党现在刻意制造要抓内鬼，其实大可不必了，因为真正有问题的就是时任柯文哲竞选总干事、民众党立委黄珊珊和前北捷董事长李文宗，他俩才是会计作账的关键魔法。

吴静怡向柯文哲喊话，不要找个挂名竞总财务、公司挂名董事长的办事员李文娟出来背锅，也不要一直找妻子陈佩琪发文、厂商爆料互推，企图大量扰乱视听。

吴静怡本月爆料称，柯文哲将选举经费通过多笔“授权”方式转进一家叫做“木可公关”的公司。木可的地址就设在民众党中央党部所在的台玻大楼，而该公司的负责人李文娟是柯文哲竞选总部财务总管，也是柯文哲高中同学李文宗的妹妹。其中关联复杂，引发外界对民众党通过自家公司私吞竞选经费的质疑。

之后，民众党被爆出三笔政治献金申报不实，引发民众党做假账的质疑，其中两笔涉及尼奥创意行销公司，后者称未收到民众党所申报的两笔款项。