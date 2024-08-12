中国债市动荡 央行与债市投资者博弈升级

中国投资者追捧债券导致债券收益率下降，中国央行大举干预，以阻止中国国债收益率暴跌。

中国债券市场，尤其是长期国债市场今年以来持续火热，中国央行多次向市场喊话，警告不要炒作债市，甚至表明抢国债基本上就是“唱空经济”。

路透社报道称，但市场投资者仍然涌向国债，远离波动的股市和低迷的房地产市场，引起中国央行担忧。

据财联社，中国央行在过去一周通过指导大行卖出各类中长期（10年期到7年、5年期）国债，并决定自2020年以来首次选择不向金融市场注入任何短期现金，收紧流动性以限制杠杆率，稳定债券价格。

监管干预加上官媒发声，债券价格下跌，国债利率尤其是10年期国债利率明显上行，长端国债快速下行的势头得到一定压制。债券的价格与利率成反比。

本周中国多期限国债收益率继续上升。星期一（8月12日）早间10年期国债活跃券收益率一度攀升5个基点，达到了2.25%，创下2月份以来最大单日涨幅。

中国央行今年以来多次干预以控制债券牛市。央行一方面担忧追逐国债的行为可能导致泡沫风险，从而破坏市场稳定，另一方面债券收益率的下跌也使央行稳定人民币汇率、控制资产外流带来更大挑战。

央行主管媒体《金融时报》7月曾发文，批评疯抢国债现象，警告市场不要炒作意味浓厚，甚至说抢国债就是做空中国经济。

文章称，机构疯抢国债，等于预期以后利率越来越低，说不定像日本那样进入长期低利率时代，基本上就是在唱空人民币，也是在做空中国经济，加大了资金流出压力。

但一位要求匿名的债券基金经理对路透社表示，尽管政府采取了前所未有的措施来降温炙热的国债市场并遏制收益率的下跌，他仍然看多债市，一方面因为并未看到乐观的经济前景，另一方面在竞争压力下，他所在的机构也必须创造回报。

路透社也引述美国经济研究所（AIER）经济学家杨克（Ryan Yonk）表示，中国的金融市场，包括债券市场，都受到自上而下的监管，但随着经济复苏脚步蹒跚，中国官员对市场金融市场方面保持密切控制的困难越来越大。他认为政府可能会采取更多的干预措施。

这些措施虽然旨在稳定市场，但可能会引发市场对政府干预的担忧或反感，进一步影响市场的稳定性。