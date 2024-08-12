台北市前副市长涉京华城案被约谈后限制出境

台北市前市长柯文哲在任内因京华城改建案等争议，被控涉嫌图利，台北地方检察署分案申办，星期一（8月12日）约谈涉案的台北市前副市长彭振声，在两个半小时的侦讯后让他离开，但对彭振声予以限制出境、出海和住居。

综合台湾《联合报》《自由时报》等报道，今年4、5月间掀起京华城案等争议，国民党籍台北市议员钟小平等赴台北地检署告发柯文哲和彭振声等人，涉嫌贪污治罪条例之图利罪，台北地检署分案调查。检方在5月间以证人身份约谈台北市政府都市发展局、都市更新处等单位的承办京华城业务公务员，厘清京华城容积率签办过程。

台北地检署星期一上午以被告身份传唤彭振声到案，检方侦讯后认定，彭振声涉犯贪污治罪条例图利罪嫌重大，目前尚无羁押必要，且配合传唤到庭，对他予以限制出境、出海和住居。戴着帽子、口罩的彭振声离开台北地检署时，面对媒体询问均未予回应，随即搭乘计程车离开。

京华城改建案争议是，外界质疑京华城容积率达840%，容积奖励与公益性回馈措施的对价是否对称；以及都委会通过是否有台北市政府高层介入京华城的容积奖励等部分。

此案中柯文哲也是被告。民进党籍台北市议员简舒培爆料称，彭振声提到京华城自创容积奖励20%，是柯文哲亲自签字。简舒培说，彭振声后来虽声称未提到京华城案由柯文哲亲自签字，但提及都更容积奖励是最高首长的行政裁量权，当时台北市最高行政首长就是柯文哲。