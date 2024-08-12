上海市启动防汛防台二级响应行动

受强雷暴云团影响，上海市未来12小时将出现强降雨天气。上海市防汛指挥部决定在多地启动防汛防台二级响应行动。

据中国央视新闻报道，受较强雷暴云团影响，预计未来12小时内上海市中部和北部地区将出现一小时雨量达80毫米以上的短时强降雨天气。上海中心气象台已于星期一（8月12日）中午12时37分更新暴雨黄色为暴雨橙色预警信号，上海市防汛指挥部决定同步将中心城区、宝山、嘉定、崇明、闵行和浦东北部等区域更新为防汛防台二级响应行动。

上海中心气象台星期一上午11时45分发布暴雨黄色预警信号，指受较强雷暴云团影响，预计未来12小时内上海市中部和北部地区将出现一小时雨量达50毫米以上的短时强降水天气。

此前发布的高温黄色预警、雷电黄色预警目前仍维持。

上海市防汛指挥部决定同步启动中心城区、宝山、嘉定、崇明、闵行和浦东北部防汛防台三级响应行动。

上海中心气象台星期一上午10时05分发布高温黄色三级预警，指受副热带高压边缘影响，预计上海市当天大部地区的最高气温将超过35摄氏度。

随后上海中心气象台11时05分又发布雷电黄色预警，预计未来12小时内上海市中部和北部地区将发生雷电活动，可能造成雷电灾害事故，并伴有最大小时雨强30至50毫米的短时强降水和七至九级雷雨大风。