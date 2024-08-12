柯文哲：钱没跑到任何人口袋 民众党不会被挫折击垮

台湾民众党主席柯文哲被指总统大选政治献金申报不实后，星期一（8月12日）召开记者会强调，钱没有跑到任何人的口袋，民众党不会被挫折击垮。

综合台湾《联合报》和《自由时报》报道，柯文哲说，民众党对此事不知情，所以利用假日彻底清查。

他续称，目前的调查结果显示，所有支出都有凭证，全数用在选举相关事务，没有跑到任何个人口袋，然而因为业务全部外包，因此才会有人便宜行事，从而造成今天的错误。

柯文哲誓言：“我们会从错误中学习，最高标准要求自己，民众党一定会继续努力、继续进步，这才是负责任的做法，我们不会被任何挫折击垮。”

柯文哲被指竞选期间政治献金涉及申报不实，包含疑似将总统大选募款经费，透过多笔“授权”方式转入公关公司木可。木可公司在星期一声明，为了避免争议延续，即刻起暂停运作，并依法进行公司清算。

民众党发言人陈智菡也在记者会上公布，在查核所有单笔41万元（新台币，下同，1万6733新元）以上的支出时发现，有15笔漏报，两笔误报，漏报总金额高达1800余万元。

也是时任柯竞总发言人的陈智菡称，竞总所有支出都有明细、收据，也确实支付给厂商，但是会计师却没有如实向监察院申报。

她说，所委托的会计师端木正称时间来不及而漏报支出，之后便宜行时，将漏报金额擅自调节。

黄珊珊指会计师漏报后“自我调节”虚报须负责

时任柯办总干事、民众党立委黄珊珊也说，端木正会计师“自行调节”，会计师所要负的责任，他们也会依法追究。

黄珊珊指出，经清查所有竞选支出都用在选务上，皆有单据、凭证，在缮写和申报登录监察院是委由会计师事务所逐笔上传。她解释说，首先的错误是会计师漏报，累积到最后就会有短差，因为有短差所以要说明，但会计师没有说明讨论，自行调节，这就叫虚报，这中间没有任何伪造发票，每笔支出都用在选务。

黄珊珊说明，会计师没有登录，等到结算期发生短差自行调节到其他公司名下，这些公司不知情也没有开，这就是虚伪不实。经查漏报总金额高达1800余万元，而会计师所调节的2000万余元之后会向监察院提出补正，民众党内接下去还会清查其他相关收支。