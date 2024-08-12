台或撤驻澳门办事处 绿营吁大陆收回签一中承诺书要求

台湾执政的民进党不愿看到台驻澳门办事处被撤，呼吁中国大陆收回签署“一中原则”承诺书的要求。

台湾《自由时报》星期一（8月12日）引述知情官员报道，澳门特区政府要求台湾驻澳门办事处签署“一中原则”承诺书，台方因拒签而无法派人轮替。台湾的大陆陆委会研拟以“香港模式”方案处置，或做最坏打算即撤走办事处。

台驻澳门办事处原编制八名员工，一名外交部派驻逾10年公务人员今年7月轮调返台，澳方对台方继任人员申请签证的条件，要求必须签署承认“一个中国原则”书面文件，台方拒绝签订，目前仅剩两名公务人员派驻澳门，另有14名当地雇员。

熟悉两岸事务官员称，澳方坚持用上述方式，注定台驻澳门办事处无以为继，台方将做最坏打算。据悉，第一种处理方式是“香港模式”，如同台驻香港办事处，只剩当地雇员协助运作。另一种方式是撤掉办事处，如果委曲不能求全、忍辱不能负重，就只好这么做。若走到这一步，对台澳民众都不好，澳方须负最大责任。

综合东森新闻网和台湾中央广播电台报道，国民党立法院党团书记长洪孟楷星期一受访时说，大家都希望两岸关系能持续开大门走大路，不乐见最后演变为撤掉办事处，也希望政府以全台人民赴港澳的权益为优先考量。

民进党立法院党团干事长吴思瑶则说，台湾任何外交人员不宜、不会也不能签署大陆设下的一中承诺书，大陆的要求碍难照办，若因拒签一中承诺书而无法顺利为台驻澳门办事处补足人员，确实会影响驻澳侨胞和台湾与澳门的商务、文化、观光等交流，这是各界都不乐见的，因此她呼吁大陆收回不合理的要求，不要让台湾最终走向撤走办事处。