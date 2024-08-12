香港7月大陆旅行团数量创今年来新高

香港旅游业议会主席徐王美伦说，香港7月的大陆入境团达6450个，创今年以来新高，较去年同期增加一成以上。

综合香港01和中新社报道，徐王美伦星期天（8月11日）指出，香港7月的大陆入境团数字为6450，创今年以来新高，较去年同期增加一成以上；8月份首四天势头也不错，已录得超过1000个旅行团。

历时超过一个月的“100%哆啦A梦&FRIENDS”巡回特展7月在香港尖沙咀海滨开幕，免费展区8月11日结束。主办方说，此次展览共录得超过500万人次市民及旅客到访。

徐王美伦说，尖沙咀星光大道是旅客及旅行团必去地方，尤其有烟火或哆啦A梦无人机表演，都会人潮涌涌，希望日后举办更多文体旅盛事。她还建议，可以办书展、漫画展和演唱会，或搜罗一些具香港文化、中西文化交汇元素的活动，吸引更多旅客赴港过夜消费。

香港文化艺术盛事委员会主席郑志刚说，此次哆啦A梦展览成为城中盛事及热话，吸引大批旅客及市民到场，带旺旅游、餐饮、零售等行业，体现文化IP交流，可带动庞大周边经济效益，成为盛事典范。

郑志刚也说，为巩固文化艺术交流中心的国际地位，期望香港可继续举办更多具创意的盛事，为市民带来幸福感之余，更吸引全球旅客访港，推动香港发展盛事经济。