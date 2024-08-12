广东惠州出现塌方式腐败 10常委七名落马

广东惠州、贵州省贵阳市、河北唐山市等地出现塌方式腐败。媒体统计，以前惠州市委书记为首的10人领导班子中，七人已落马，连续三任市长下台。

据《星岛日报》星期一（8月12日）在报道中指出，原中共广东惠州市委书记陈奕威被立案调查，网民发现，陈奕威为首的原惠州市委领导班子，10名市委常委至少有七人落马，贪腐率达七成，而且连续三任惠州市长落马。

中共惠州市第十一届委员会书记、副书记、常务委员会委员10人，这一届的市委书记陈奕威今年7月被查、市委副书记，后任广东省市场监督管理局原党组书记、局长的麦教猛于2022年被查；市委副书记李敏今年5月也被查。其他七位市委常务委员会委员，也有五位已经落马。

陈奕威和麦教猛先后担任惠州市长，在他们之前的惠州市长李汝求，也于去年8月被查，惠州从2007年起的连续三任市长都落马了。

贵州省省会贵阳则出现连续四任市长落马的情况。据贵州省纪委监委上星期二（8月6日）公布，贵阳市委副书记、市长，贵安新区党工委副书记、管委会主任马宁宇涉嫌严重违纪违法，目前正接受贵州省纪委监委纪律审查和监察调查。

据财新网，加上马宁宇，自2011年以来的四任贵阳市长李再勇、刘文新、陈晏、马宁宇均落马。

河北省今年以来已经有10名省管干部被查，均与唐山有关。