潘展乐回应澳教练质疑：最好多质疑误导西方人 让中国能起来

中国泳将潘展乐在巴黎奥运男子100米自由泳决赛中破世界纪录夺冠后，前澳洲泳将霍克公开质疑，在短距离比赛中以一个身位的优势夺冠是“人类不可能做到的”。潘展乐对此回应称，霍克最好多发表几次上述言论，“误导一下西方人，这样我们就能起来了”。

潘展乐在央视新闻星期天（8月11日）播出的采访中，回应霍克的质疑时说：“我觉得他说得很好，最好多说几次，误导一下西方人，这样我们就能起来了。”

潘展乐认为，霍克“把自己框住了”。他续说：“不过，框是人设的，好的框框我会跳进去，不好的框，打破它！”

潘展乐坦言，他比其他泳将有年龄优势，包括有氧的优势。“他们那群人冲完前75米之后，最后25米是他们最慢的，后面大家都是凭着一口气，谁能顶住谁就赢了。”

谈及亚洲人被指不适合游泳的话题，潘展乐说，很多人都被“亚洲人不适合游泳”的定论给框住了，“包括日本人，现在全国纪录也是47秒85，他们对48秒以内这个目标看得可能有点高了，很神圣，但对于我来说就是没有那么高，只是当作自己人生的一小步”。

对于中国游泳队频繁接受兴奋剂检测一事，潘展乐说，会觉得委屈，因为自己是清白的。“去年一年加上今年的5月份到7月份有50多次（兴奋剂检测）都是阴性，而且我们自己吃的喝的都是管着的。经过严格筛查，就是不存在用药的行为，也不存在误服误用的行为。”

被问及如何改变被质疑服药的现状，潘展乐说，要打破别人的偏见，第一步是先做好自己，保证自己是清白的，第二步就是拿成绩有力地回击质疑的人。

对于他出名后被很多人要签名的情况，潘展乐说，他并不开心，因为他认为自己并没有那么优秀，成绩都是一步一步训练得来的。“他们在我差的时候不来找我，现在来找就感觉会很别扭，而且人出名了以后就是这点不好，太多人围着了。我希望还是低调一点，清静一点，我宁愿这次成绩没有那么优秀，我接下来能够继续安心地努力训练。”

潘展乐还说，他现在想低调的时候低调不起来，“但是在我没成绩的时候，想高调的时候高调不起来”。