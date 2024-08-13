中国水利部：未来一周多条河流可能发生洪水过程

受强降雨影响，未来一周，中国多条河流可能发生洪水。

据中新社报道，记者星期一（8月12日）从中国水利部获悉，未来一周，多条河流可能发生洪水过程。

中国国家防汛抗旱总指挥部副总指挥、水利部部长李国英12日上午主持防汛周会商，视频连线水利部长江水利委员会、黄河水利委员会、淮河水利委员会、海河水利委员会、珠江水利委员会、松辽水利委员会、太湖流域管理局，分析研判全国汛情发展态势，针对性安排部署重点防御工作。

李国英说，预报未来一周，受强降雨影响，海河流域滦河、潮白河，黄河流域渭河，长江流域岷江，珠江流域西江干支流，辽河流域辽河、大凌河，鸭绿江等河流可能发生洪水过程，暴雨区内中小河流洪水和局地山洪灾害风险较高。乌苏里江干流洪水于12日5时全线超警，预报14日前后将全线超过保证水位，洪水过程将持续至8月下旬；北洛河发生高含沙洪水正向下游演进，汇入渭河后进入黄河，三门峡、小浪底等水库面临高含沙洪水考验。防汛形势依然严峻复杂。

李国英说，要持续保持防汛关键期工作机制和工作状态，弦不能松，意不可疏，落实落细各项防御措施，防御好每一局地、每一流域、每一场次洪水。要更加关注今年多次发生洪水的河流，充分认识到后发洪水比前场次洪水风险更高、出险几率更大。

李国英要求，要加强乌苏里江、北洛河、辽河、大凌河洪水防御，紧盯并预测洪水演进过程，提前研判风险。充分发挥山洪灾害防御体系作用，加强监测预报，及时发布预警信息，严格落实临灾预警“叫应”机制和“谁组织、转移谁、何时转、转何处、不擅返”五个关键环节责任和措施，确保人员不伤亡。密切关注后续台风生成、发展态势和移动路径，提前做好防范应对措施。