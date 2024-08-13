民众党竞选总干事黄珊珊被移送中评会

台湾民众党政治献金风波持续延烧，党主席柯文哲竞选总部财务长李文宗以及竞选期间担任总干事的黄珊珊将被移送民众党中评会。

综合台湾《联合报》和ETtoday新闻云报道，民众党近期被揭发将多笔政治献金通过“授权”名目，转入木可公关公司。而木可公关公司现任董事长，就是柯文哲竞选总部财务长李文宗的妹妹李文娟。

民众党星期一（8月12日）出面解释称是会计师端木正擅自将1817万余元（新台币，74万新元）的款项转到时乐、尼奥、木可等公司。

民众党秘书长周榆修当晚接受节目“阿姐反抗军”访问时说，上述问题不仅是会计师的责任，身为财务长的李文宗也没善尽责任，“既然他是党员，我们就把他送到中评会去（处理）了”。

他还提到，黄珊珊也有自请处分，移送中评会。

端木正与民众党颇有渊源，毕业于东吴大学会计系，目前任职精华会计师事务所，曾在柯文哲担任台北市长期间出任廉政透明委员会委员，也曾列民众党2020年不分区立委名单第22名。

对于民众党竞总将责任算在他头上，端木正星期一发表声明反驳，关于政治献金申报案，“本所会计师提供之签证服务，均依法令规定处理”，相信监察院及检察署必能详尽调查相关证据并厘清真相，以还会计师清白。