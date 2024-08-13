杭州外卖骑手与保安冲突后下跪 大量骑手聚集警方调查

杭州一骑手送外卖时踩歪围栏被保安拦下，双方冲突，外卖员因担忧影响派送时间后下跪，引发大量骑手聚集要求该保安道歉。此事在中国社交媒体引发广泛关注，当地警方已展开调查。

综合每日经济新闻网和界面快讯的报道，杭州警方星期二（8月13日）凌晨通报称，星期一（8月12日）中午，某外卖平台（即美团）一男性外卖骑手王某某在杭州西溪世纪中心园区送外卖过程中将栏杆踩歪，被园区保安拦下，该外卖员因担心影响其他订单派送遂下跪，后引发现场人员聚集。

通报称，属地派出所接警后立即出警赴现场处置，对涉事人员依法开展调查，后续将依据调查情况依法处理。

冲突发生后，此事在骑手群内传播开，据社交媒体上流传的图片和视频显示，大量骑手赶赴冲突发生地，要求阻拦外卖员进入小区的保安道歉，视频中骑手围满园区门口，高喊“道歉”。网上也出现大量“现场的外卖骑手被集体封号、不能接单”的消息。

对此，美团表示从未对骑手采取过封号、限制骑手接单的负面举措。美团回应称，针对制造、传播谣言的账号及背后推手，公司已采取法律措施。

美团还表示，冲突发生后，美团第一时间派遣专员前往现场协助骑手小哥处理冲突，并为其向物业支付了围栏维修费用。目前，相关骑手伙伴已安全返回。对于此次冲突中骑手可能遭遇的不公正对待问题，美团将根据骑手小哥的诉求提供各类相应援助。

此前，有网民称下跪的外卖骑手是一名女性，是兼职送外卖的女大学生，但警方通报中明确提到涉事的是一名男性骑手。