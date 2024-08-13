澳门拟议进一步打击“换钱党” 博彩股全线下跌

澳门计划将娱乐场的非法换钱行为刑事化，以进一步打击“换钱党”。消息公布后，澳门博彩股全线下跌。

“换钱党”是指向赌客提供大额现金兑换服务以及高利贷服务的个人或组织，他们往往通过地下钱庄为赌客提供境内外的资金兑换。

综合澳门《力报》和网媒“香港01”报道，澳门立法会正审议《打击非法赌博犯罪法》新文本，建议将“换钱党”在娱乐场进行的非法换钱行为刑事化。

新草案建议，将澳门赌场以及附属的酒店、商场视为娱乐场范围，意味着在这些范围内进行的非法兑换行为都会被推定为用于博彩。该行为将会被刑事定罪，最高可判处五年监禁。

草案还提出，若在娱乐场范围外进行不涉及用于博彩的换钱业务，则会以金融法律处以行政罚款。但即使在娱乐场范围外从事非法兑换行为，只要经搜证涉及博彩兑换，同样会被视作刑事犯罪。

澳门立法会第二常设委员会主席陈泽武、秘书林伦伟说，鉴于澳门“换钱党”乱象日益猖獗，澳门政府对《打击非法赌博犯罪法》法案作出重大修改。

陈泽武说，有委员关注一旦触犯法例，有关人士能否出境、有否羁留措施等，他引述澳门政府回应指，若刑罚超过五年，法官有权向有关人士发出赌场禁足令，以及有权作出羁留措施。

对于向“换钱党”换钱的人士不受处罚，却没有写入法案，陈泽武引述政府解释这与法案内为赌博借高利贷人士不受罚的规定相同。

陈泽武说，上述法案相信能在今年内提交大会审议。

消息传出后，澳门资本市场巨震，博彩股全线下跌。截至星期一（8月12日）收盘，银河娱乐下跌4.38%、美高梅中国下跌4.15%、金沙中国下跌2.87%、澳博控股下跌2.01%、永利澳门下跌2.39%。

大行瑞银认为，上述法例预计会让赌客在赌博时提取现金更加不便，可是对优质中场需求影响轻微，同时澳门提供合法的现金提取渠道，影响将会减轻。

中国公安部7月份宣布打击服务澳门赌场中国大陆赌客的“换钱党”，摧毁“对敲型”地下钱庄等犯罪团伙，个别案件涉案金额达14.7亿元人民币（2.71亿新元）。