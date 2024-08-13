中国奥运冠军谢瑜称母亲被网暴 吁网民不要被带节奏

在巴黎奥运会射击男子10米气手枪荣获金牌的谢瑜因各种网络传言，让他和家人深陷舆论风波中。谢瑜接受媒体访问时称，他的母亲近期被网暴，呼吁网民不要再被带节奏的人带跑了。

综合澎湃新闻、红星新闻等星期一（8月12日）报道，北京时间7月28日下午，在巴黎奥运会男子10米气手枪决赛中，谢瑜以240.9环的成绩拿下金牌，一战成名。

由于谢瑜的网名是“夜玫瑰的曲”，因此被网民称为“玫瑰哥”。谢瑜在夺冠后的第一个专访中，谈到自己的父亲时数度落泪说，“看着我爸爸一个人坐在那（看比赛）的时候，眼泪止不住地想流下来”。

他说，父亲平时很节俭，每年舍不得买新的衣服，赚的钱都用来补贴家用，“每年过年回家的时候，我就会给他买上几身衣服，他每年回家就只有那么一件衣服，看着很心酸”。

此后，中国自媒体等营销号将谢瑜的母亲描述为一位不负责任的人，关于谢瑜本身“一枪打破家徒四壁”“两次被国家队退回”“不受重视自备器材参赛”等各种说法，更让谢瑜和周围的人陷入舆论漩涡。

对此，谢瑜近日接受媒体专访、回应上述争议时称，他的家人有谋生的活计，他认为夺冠不会给家人额外带来什么，只希望大家尽量不要去打扰他们。

谈到家人时，他说：“我妈妈最近被网暴了，我也不知道是什么原因，妈妈没有跟我说，只是说她被网暴了。”

谢瑜表示，希望网民不要再攻击了，“不要被带节奏的人带跑了，我妈妈前段时间得了癌症，才出院没多久，希望大家不要对妈妈有什么说法”。

谢瑜强调，网传自己“曾被国家队退回两次”的说法不准确，实际他未通过国家队选拔，而自己参赛的设备都是省队准备的，国家队的选拔公平公正。

据红星新闻此前报道，有关谢瑜“一枪打破家徒四壁”的说法曾引发争议。

黑塘村村支书王明江回应称，据他所知，谢瑜父亲在外务工期间，每月收入有三五千块，老家的房子也是二层小楼，生活虽算不得富裕，但也不差。“总体上，他家是村里中等有些偏上的水平。”