通用汽车公司在华裁员 计划重组中国业务

由于销量不振，通用汽车正在华裁员，并计划接下来对中国业务进行更大规模的结构性调整。

彭博社引述知情人士报道上述消息。知情人士称，通用汽车正在裁减与中国市场相关部门的员工，包括研发部门。在未来几周内，通用汽车将和上汽集团讨论产能削减的可能。

知情人士称，通用汽车的调整计划包括转向生产电动汽车，专注于生产更高端的车型、进口豪华车型。知情人士还称，GM正在考虑削减工厂产能和进一步裁员，但这些计划尚未最终敲定，尚未公开披露。

这标志着通用汽车战略的重大转变。上汽通用2017年创下了200万辆的年销量，是通用汽车自1997年进入中国市场以来交出的最好成绩。而在今年二季度，通用汽车在华销量暴跌29%，至37万3000辆，旗下包括别克、凯迪拉克和雪佛兰的所有美国品牌的销量都在大幅下滑。

彭博社指出，面对越发激烈的本土竞争，通用汽车在中国不可能再回到2017年的巅峰。

通用汽车和上汽集团的30年合作即将在2027年到期，通用汽车希望能在合约到期之前，将业务恢复到可持续盈利状态。

知情人士称，通用汽车的目标是通过对上汽通用进行财务和运营上的调整，使其能够在不依赖额外的外部资金的情况下，支持日常运营和新车型的开发。为实现这一目标，通用汽车将对业务进行裁减和优化，裁减的规模将与降低的销售预期相称。

通用汽车首席财务官雅各布森（Paul Jacobson）上星期四（8月8日）在纽约的投资者会议上说：“我们必须保持竞争力，必须与我们的合作伙伴一起审视业务，确保我们能够恢复盈利，并能在未来恢复自我维持的现金流”。雅各布森说，中国业务是通用汽车的重要资产，将继续被放在重要位置。

不过，通用汽车和五菱所制造的平价电动汽车在中国的需求仍在增长，因此也被认为有更好的前景。