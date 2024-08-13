未执行给付义务 王自如被限制高消费

格力电器渠道改革项目负责人王自如今年1月被强制执行逾3300万元（人民币，下同，608万新元）后，被法庭执行限制高消费及非生活和工作必需的消费行为，包含不能选择飞机出行等。

综合《中国基金报》和中国经济网报道，中国执行信息公开网星期一（8月12日）显示，因未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，王自如8月9日被深圳南山区人民法院下达限制消费令。

今年1月，王自如因与上海曙晖创投有关的纠纷一案被强制执行逾3383万元。

限制消费令显示，王自如被限制实施高消费及非生活和工作必需的消费行为，包含交通和住宿等内容。如乘坐交通工具时，被限制选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；被限制乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。

王自如还被限制在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费。

王自如被限制高消费的消息星期一登上微博热搜榜。有网民调侃：“现在确实不用在意格力的工资条了，看看已经不重要了，工资一到账说不定就直接交银行了。”

公开信息显示，王自如1988年生于齐齐哈尔，毕业于香港理工大学，Zealer创始人及CEO，后加入格力集团。王自如在2023年5月出席格力电器相关活动时，显示职务为格力电器渠道改革项目负责人等。

王自如此前表示，他从未看过格力电器给他的工资条，并提出想要一个离格力电器董事长董明珠较近的办公室，以便随时向董明珠汇报工作，其他事情并不重要。

针对王自如被限制消费是否会影响在格力电器的工作，格力电器证券部工作人员称，王自如不对接公司高管行程，在格力电器的职务是否变动要向公司人力相关部门核实，一切以公司公告为准。