福建海警释放澎湖籍渔船四船员 船长待法律程序处理

中国大陆福建海警星期二（8月12日）通报释放被扣押逾40天的澎湖籍渔船“大进满88号”四名船员，不予追究刑事责任，但该船船长仍有待走完法律程序处理。

据央视新闻报道，福建海警局7月2日在泉州近海依法登检查扣一艘涉嫌非法捕捞的台湾籍渔船，船上船员五名，载有渔获物1335公斤。

福建海警局以该船涉嫌非法捕捞水产品立案侦办，经前期调查取证，丁某等四名船员违法情节轻微，不予追究刑事责任，于8月13日安排返回台湾，另一名涉案人员仍在进一步调查中。

澎湖籍“大进满88号”渔船今年7月疑因越界拖捕作业被扣逾40天。澎湖海峡两岸交流协会前理事长、前立委林炳坤和协会现任理事长陈双全居中奔走，林炳坤等一行人星期一（8月12日）首度与福建省台办三通处长李忠惠等人见面，并就案件后续处理达成共识。

据台湾风传媒等报道，四名船员已由小船护送至海峡中线，交由“大进满96号”接驳返回澎湖，预计深夜驶返澎湖西屿竹湾港；另一名仍在被调查的船员是洪姓船长，他目前因涉法律问题尚待走完法律程序，需等待裁罚确定后才能获释。

林炳坤等人在与福建省台办的座谈中全力争取，希望能早日顺利完成裁罚，尽速让人船获释，早日平息这次渔船被扣事件。