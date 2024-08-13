中药餐饮受中国年轻人欢迎 专家警示噱头大于功效

“中药冰淇淋”等中药餐饮热潮近期在中国年轻人群体间兴起，但中国媒体引述专家警示，这类中药食品可能噱头大于实际功效。

综合环球网、央视网等报道，上海一家新开的冰淇淋店近日推出“药膳冰淇淋”，吸引众多顾客排队购买，热门口味如薄荷西瓜霜、野菊开心果、烟熏乌梅、山楂佛手柑、川贝枇杷膏等，常常一上线就卖断货。

店员介绍，店内使用复方草本制作冰淇淋，尽量还原中药味道，但并不苦涩。店内冰淇淋共有16种口味，双拼（120克）的冰淇淋售价38元（人民币，下同，7新元），三拼（150克）的冰淇淋售价45元。

菜单显示，每种冰淇淋融入中药草本元素，并标注出草本功效，如“桂圆红枣米浆”能安心宁神，“八仙果”能止痰化咳，“龙参茉莉青柠茶”能大补元气等。

除了在冰淇淋里加中药，顶料也可加中药，东北长白山人参每份12元，冬虫夏草每份18元。

但店员直言，冰淇淋只是还原中药味道，实际上并没有任何功效。

除了“中药冰淇淋”，中药咖啡、中药面包、中药火锅等最近在中国餐饮行业兴起，尤其受年轻消费者欢迎。这类产品往往价格不菲，如一个中药冰淇淋要38元，一个中药面包要52元，引来部分网民质疑“是不是智商税”。

央视网引述北京石景山医院中医科主任任芳说，中药的专业性很强，每个人体质各异，适合的配方也不同。商家想要在专业性和适配度方面做好很难，健康与味道好之间也不容易平衡。

一名业内人士也提醒，“目前来看，这些新兴的中药餐饮更多以宣传养生观念、心理安慰和文化认同为主。”中药餐饮不等同于药品，消费者要保持理性。

《南方都市报》星期二（8月13日）也发文说，“是药三分毒”，吃加了中药的食品还可能产生一些风险。既不符合科学又多花钱的事，真的那么好吗？“吃个冰淇淋就养生了，这真是智商税。”