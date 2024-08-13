刘国中多地调研 强调坚决夺取秋粮和全年农业丰收

中共中央政治局委员、中国国务院副总理刘国中强调，要做好农业防灾减灾工作，坚决夺取秋粮和全年农业丰收，并承诺提供财政支持以恢复洪涝、地质灾害后的农业生产。

据新华社报道，刘国中星期六（8月10日）至星期一（12日）到辽宁、吉林调研农业防灾减灾和秋粮生产工作。他强调要毫不松懈抓好粮食和农业生产，扎实有力做好农业防灾减灾工作，坚决夺取秋粮和全年农业丰收。

东北地区是中国秋季粮油主产区，今年已遭遇多轮强降雨，局部地区农田积水渍涝和农业设施损毁。

刘国中表示，全年粮食生产的大头在秋粮，必须始终绷紧防灾减灾这根弦，并聚焦受灾重点地区，抓紧落实抢排积水、改种补种等措施，加快修复灾毁农田及种养设施。

他也说，要用好财政农业救灾资金，提升信贷和保险理赔服务效能，支持灾后农业生产恢复。

刘国中也于7月31日至8月1日到河南调研，强调抓紧抓好防灾减灾和灾后农业生产恢复，坚决夺取秋粮丰收。

中国今年极端天气频发，多地遭遇暴雨洪涝等自然灾害，部分省份受灾情况严重。新华社此前报道称，至7月底中央财政已向地方下拨救灾资金115亿元（人民币，下同，21.2亿新元）。此外，上星期二（8月6日）中国财政部、应急管理部再次预拨4.65亿元中央自然灾害救灾资金，以支持遭受严重洪涝、地质灾害的东北、川渝、湖南、陕西等地。