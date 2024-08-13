大陆国安部：陆续破获千余起台湾间谍窃密案件

中国大陆国家安全部称，已连续破获千余起台湾间谍窃密案件，打掉一大批在大陆布建的间谍情报网络。

中国大陆国家安全部星期二（8月13日）在微信公众号发文《坚决打好涉台反分裂反间谍斗争》。文章配有三张图片，其中一张配文“法治利剑、斩妖除独”，其中“独”字为绿色背景；另一张配文“卖台谋独，死路一条”；最后一张配文“祖国统一，历史大势”。

文章写道，两岸关系急转直下，台海局势剑拔弩张，根源在于民进党固守台独立场，拒不承认九二共识，勾连外部势力不断进行谋“独”挑衅，迫使台湾陷入社会极度撕裂、经济严重衰退、民生持续凋敝的空前困境。

文章说，面对台独分裂势力，大陆国安机关持续巩固拓展反分裂反干涉反间谍斗争成果，对一切针对大陆实施的情报窃密和渗透破坏活动予以严密防范、严厉打击、严正惩戒。

文章说，大陆已连续破获千余起台湾间谍窃密案件，打掉一大批在大陆布建的间谍情报网络；抓捕审查杨智渊等人，创新以涉嫌分裂国家罪追究台独分子刑事责任的执法司法实践；及时挫败台独分裂势力勾连外部势力挑衅图谋，有力反制域外国家介入台海局势、插手台湾问题动向。

文章强调，凡是以身试法的台独顽固分子，必将被采取刑事惩处措施，依法严惩不贷，依法终身追责。国安机关将坚决落实《关于依法惩治“台独”顽固分子分裂国家、煽动分裂国家犯罪的意见》，全力为实现祖国完全统一做出应有贡献。

近期中国大陆进一步加大对台独人士的施压力度。中国大陆6月21日发布惩治台独22条意见后，中国大陆国台办8月7日在官网新增“依法惩治台独顽固分子”栏目，鼓励外界举报台独线索。