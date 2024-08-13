国元证券投行负责人被查

继此前海通证券投行部业务关键人物被带走调查后，国元证券投行业务负责人王晨也被带走调查。

据券商中国报道，国元证券负责投行业务的总裁助理、投资银行部总经理王晨已被带走调查。目前，国元证券投行业务由总裁胡伟直接代管。

目前尚不清楚王晨被调查的具体原因，国元证券方面也尚未给出回应。去年年初，国元证券原董事长蔡咏在退休后被调查。

国元证券由安徽省级金控平台国元金控集团控股，实控人为安徽省国资委。王晨由2000年起进入国元证券投行部工作，至今已23年。他曾保荐过多家安徽省本地企业，包括科大讯飞等。

今年3月，安徽证监局曾披露队国元证券采取出具警示函决定，警示函称，国元证券存在廉洁从业管理不足的问题。

另一券商的投行关键人物也被带走调查。据财新网报道，海通证券副总经理姜诚君，海通投行业务的灵魂人物，在7月31日突然辞职，辞职之前已处于失联状态，证实被查。

财新网报道引述接近监管的消息人士称，上交所副总经理董国群被查，与姜诚君失联几乎同步。此外，姜诚君在海通证券两名分别在投行、并购条线工作的下属也被要求协助调查。

中共中央纪委国家监委8月2日通报，董国群涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中国证券监督管理委员会纪检监察组纪律审查和浙江省台州市监委监察调查。