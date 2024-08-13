中国奥运冠军邓雅文谈外国选手：我们是和谐大家庭

中国奥运冠军邓雅文星期一（8月12日）谈及在奥运赛场上与外国选手同台竞技时说，“我们是对手，亦是朋友，我们是和谐的大家庭”。

根据中新社报道，邓雅文当天出席2024年世界青年发展论坛“对话北京奥运志愿者”座谈会上。在刚刚结束的巴黎奥运会上，年仅18岁的邓雅文首次参赛便夺得金牌，成为中国历史上首个自由式小轮车项目的奥运冠军。

在巴黎奥运会自由式小轮车女子公园赛决赛中，邓雅文顶住压力，凭借两轮出色发挥，夺得金牌。而预赛排名第一的美国名将汉娜·罗伯茨出现失误，无缘奖牌。邓雅文在上述座谈会间隙谈到这场比赛时说，“虽然汉娜失误了，但当我完赛后，她还是第一时间拥抱了我。”

邓雅文还说，在赛场内外感受到了来自外国选手的友好和善意，“第一次参加国际比赛时，大家都很关心我们是否适应比赛节奏和环境。”她说，自己和汉娜·罗伯茨偶尔还会在社交媒体上互动聊天。

谈及接下来的计划，邓雅文表示，自己将抛开“奥运冠军”的光环，戒骄戒躁，比好后续每场比赛。

邓雅文说，如今，中国队在自由式小轮车国际比赛中拥有明显集体优势，此前在巴黎奥运会资格系列赛上海站中，中国队包揽前三名。未来需要积累更多国际赛事经验，增强抗压能力，争取在下一届奥运会上表现更好。