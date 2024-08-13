MSCI指数剔除60只中国股票

股市指数编制公司明晟（MSCI）再次将60只中国股票从其指数中剔除，中国A股在这个重要新兴市场基准中的份额可能进一步下滑。

综合彭博社和《中国证券报》报道，MSCI星期二（8月13日）公布8月份指数审议结果。在本次调整中，MSCI中国指数新纳入华能水电、胜宏科技两只股票，并剔除爱玛科技、中航产融、福田汽车、中国宝安、中国电影等60只股票。

本次调整将在8月30日收盘后正式生效，被新纳入的个股可能将在当天尾盘迎来海外被动指数资金卡点买入。

据中金公司测算，调整后的中国股票成份股数量从655只减少至597只，其中A股432只，权重15.2%；港股148只，权重75.3%；中概股14只，权重9.2%；B股三只，权重0.2%。

从绝对权重变化幅度来看，据中金公司测算，受此次调整影响，拼多多、工商银行、华能水电、泡泡玛特以及紫金矿业等的权重增加排名靠前，增幅从0.7%到0.2%不等。阿里巴巴-SW、腾讯控股、海吉亚医疗以及美团-W等因摊薄或剔除影响，在指数中权重的降幅最大，从0.2%到0.05%不等。

报道称，上述调整反映出中国经济前景日益严峻，中国股票在新兴市场投资组合中的巨大地位可能被印度和台湾等经济体所取代。由于指数追踪基金被迫出售从指数中被剔除的股票，这可能进一步加剧中国股市的下行压力。

中金公司认为，根据指数调整的历史经验来看，被动型资金为了尽可能减少对于指数的追踪误差，通常会选在最后一天也就是8月30日调仓，因此往往会看到权重变动较大个股成交的“异常”放大，特别是在尾盘。

MSCI今年2月和5月分别剔除56只和66只中国成分股。截至7月底，中国股市占新兴市场指数的22.33%。