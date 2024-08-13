马办执行长：民众党陷入献金风波对国民党不是好事

台湾民众党政治献金风波持续延烧，马英九基金会执行长萧旭岑说，这件事对国民党不是好事，民进党可能坐收渔利。

综合自由时报网和中时电子报报道，萧旭岑星期二（8月13日）接受中广千秋万事主持人王浅秋专访时说，这起政治献金风波，从会计、法律的角度，已经很多人讨论，他从政治的角度来看，认为这件事会给未来几年的台湾政局带来很大变化。

萧旭岑说，柯文哲中箭、重伤，对国民党绝对不是好事，“国民党不要觉得说太好了，以后2028就少了一个劲敌，这件事不是这样看”。

他指出，柯文哲现在重伤，民众党内可能发生权力重组，让他对未来蓝白在选举上的合作更加悲观。

萧旭岑认为，柯文哲个人官司是未来的观察重点，他是否会像前行政院副院长郑文灿一样被关起来，要视未来政情发展。萧旭岑分析，若进入后柯文哲时代，民众党还是能推出正副总统候选人，对赖清德是一个利好，因为只要民众党能推出人选、分走选票，对国民党是极其负面的消息。

他又说，如果下次总统大选，柯文哲还是出来，跟国民党的候选人一样选总统，“那赖清德又稳了”。

萧旭岑说明，因为民众党有2028总统大选的门票，有人认为柯文哲会变成亲民党主席宋楚瑜第二，“宋楚瑜模式就是在前总统蔡英文任内，让他代表台湾出席亚太经合组织（APEC）会议，给他很多尊荣，宋楚瑜照样出来选总统，但不是要挑战蔡英文，是要拉低蓝营的选票，这就是宋楚瑜模式”。

萧旭岑指出，柯文哲这件事发生后，最应该感到心情沉重、笑不出来的是国民党。他为国民党的前景感到非常悲观，之后蓝白可能还是会各选各的，让赖清德坐收渔翁之利。

民众党近期被揭发将多笔政治献金通过“授权”名目，转入木可公关公司。而木可公关公司现任董事长，就是柯文哲竞选总部财务长李文宗的妹妹李文娟。

民众党星期一（8月12日）出面解释称是会计师端木正擅自将1817万余元（新台币，74万新元）的款项转到时乐、尼奥、木可等公司。

面对民众党的指控，端木正所属的精华会计师事务所发布声明，强调该所会计师提供的签证服务，均依法令规定处理，相信监察院及检察署必能详尽调查相关证据并厘清真相，以还会计师清白。