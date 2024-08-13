赖清德会日本前防长 称愿与民主伙伴撑起民主保护伞

台湾总统赖清德与日本前防长石破茂率领的日本国会代表团会面时说，台湾将与民主伙伴一起努力撑起“民主保护伞”，维持区域和平稳定，并期盼台湾与日本持续合作促进各面向进步。

据台湾总统府新闻稿，赖清德星期二（8月13日）在台湾总统府接见“思考日本安全保障议员之会”时说，面对中国大陆崛起对印太区域和平造成威胁，台湾有决心守护自身安全，也有决心与民主阵营共同维护区域和平稳定。

赖清德重申，台湾将落实“和平四大支柱行动方案”，强化自身国防力量，打造一支坚强的劲旅；强化台湾的经济韧性，同时希望与日本等民主阵营加强经贸往来，加入跨太平洋伙伴全面进展协定（CPTPP）；与民主阵营肩并肩站在一起，发挥威慑的力量，让中国大陆不至于“做出错误决定”。

赖清德还提到，只要在对等尊严的前提下，台湾愿意和中国大陆进行交流合作，促进双边发展。未来台湾希望与日本等民主伙伴一起努力，撑起“民主保护伞”，守护民主自由的价值，维持区域和平稳定。

被视为日本下任首相热门人选的石破茂与前外长前原诚司星期一（8月12日）共同率领“思考日本安全保障议员之会”访台三天。

访团一行还包括日本众议员前原诚司、中谷元、长岛昭久、渡边周、北神圭朗等，由台湾外交部长林佳龙、日本台湾交流协会台北事务所代表片山和之陪同。台湾国家安全会议秘书长吴钊燮也在座。

据台湾方面新闻稿，石破茂致辞时说，世界局势近几年发展并不平静，尤其最近俄乌战争陷入泥淖，还看不到终点。在日本有个说法，“今天的乌克兰可能是明天的东亚”，当务之急就是要防范今日的乌克兰变成明日的东亚，民主阵营并肩发挥威慑的力量，才能维护区域和平稳定。