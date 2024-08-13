35岁参加16次高考 唐尚珺决定去读大学

因多次复读参加高考，被称为“高考钉子户”、“当代范进”的唐尚珺，决定在来临的9月入读大学。

据九派新闻报道，今年35岁、已经参加过16次高考的唐尚珺星期二（8月13日）发视频表示，决定去读大学。“唐尚珺决定去读大学”迅速登上微博热搜前十名，网民感叹，他终于放下了执念。

唐尚珺在视频中表示，经过这段时间的思考和衡量，决定结束漫长的高中生活，开启新的人生篇章。他说：“我决定今年去读大学了，留下的遗憾可以到大学慢慢弥补，曾经的梦想可以到大学再去追逐。感谢家人和朋友，对我曾经任性逐梦的理解和包容，感谢社会对我前途的关心。”

今年7月，他在直播中公布，自己已经被位于广州的华南师范大学信息工程专业录取，但仍然表示自己对这次的高考成绩不满意，还询问在线网民，到底应该继续复读争取考得更好成绩，还是接受高考结果去上大学。不少网民都希望他放弃复读想法，更多网民则开始批评他浪费教育资源。

唐尚珺来自广西上思县一个山村，父母都是农民，他有一个哥哥，三个姐姐，是家中最小的孩子。他的同龄人都已经结婚生子工作，他却只在寒暑假打打工，其他时间都和一群高中生一起复读、准备高考。

2016年，唐尚珺挚友何汉立拍摄的纪录片《高十》面世后，他的“高考钉子户”经历开始为人所知，2020年以来，几乎每年这个时候，网民都会留意他的高考成绩、他是上大学还是复读的决定等。