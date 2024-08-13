张志杰母亲称儿子遗体仍在印尼 中国羽协：等官方公告

中国年轻羽毛球选手张志杰去世40多天后，张志杰的妈妈上星期六（8月10日）发文说，张志杰的遗体至今仍在印度尼西亚。中国羽毛球协会工作人员星期一（12日）回应说，张志杰事件有专门部门负责，具体情况请关注相关网站的官方公告，但不便透露具体是哪个部门。

张志杰的妈妈在个人社交账号上更新了一条动态说，儿子张志杰的遗体至今仍在印度尼西亚，“妈妈什么时候才能把你带回来”。

根据大河报报道，疑似张志杰的姑姑8月5日曾在回答网民评论时称，张志杰母亲的签证到期，因此被迫回国，之后再办签证，然后再去印尼。志杰的姑姑上星期五（9日）再称，目前母女两人都已经回到了国内，还在等待签证。

媒体与张志杰的姨夫王先生求证，但未获得回应，电话一直是无人接听状态。媒体再通过私信和评论尝试联系张志杰妈妈，但截至发稿时未获得回复。

志杰的遗体在印尼已滞留40余天，至今尚未公布离世的病因和相关调查结果。媒体星期一向中国羽毛球协会询问事件进展以及张志杰遗体未能回国的原因，一位工作人员回答说，张志杰事件有专门的部门在负责，具体情况请关注他们网站的官方公告，但被询问具体是哪个部门在负责时，对方表示不便透露。

17岁的中国羽毛球男子单打运动员张志杰今年6月30日在印度尼西亚日惹举行的亚洲青年混合团体赛中突然晕倒，被送往医院后于晚上11时20分去世。

赛会医疗反应在社媒上遭到质疑，认为现场医疗团队反应太慢，没有第一时间进行心肺复苏以及使用自动心脏除颤器（AED）设备。

世界羽联7月2日发布文告，称将彻底审查此事，并确定是否需要修改医疗准则。