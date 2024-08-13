台国防部：上半年军队招募达成率达104.3%

一年期义务役陆续入营服役后，台湾军队兵力结构和志愿役招募状况引起关注。台湾国防部星期二（8月13日）说，今年军队志愿役计划招募1万8906人，上半年的阶段计划招募数8266人、达成数8623人，达成率达到104.3%，其中军官、士兵达成率都超过100%，台湾军方指出，军队从今年起配合一年期义务役的实际入营人数和受训、服役需求，滚动弹性调整编装。

根据联合报报道，台湾国防部人事参谋次长人才培育处长傅正荣少将说，今年军队招募目标计1万8906人，其中军官3630人、士官956人及士兵1万4320人。今年上半年的阶段计划数8266人，阶段招获数8623人，达成率达104.3%。

傅正荣进一步说，截至7月1日，包括军校正期班、飞行常备军官班、二技军官班及大学储训军官团(ROTC)等四个班队，阶段计划数2120人，招获数2186人，达成率103.1%。士官方面，包括到7月为止招募的士官二专班计划数857人，招获数809人，达成率94.4%，目前还有士官二专班及专业士官班在招募中。士兵招募包括社会青年、新训及在营转服等三个招募管道，计划招募5289人，招获5628人，达成率达106.4%。

傅正荣还说，每一年的招募班队有周期性，士兵每年八梯次从年头到年尾，军官上半年以就学班队为主，军官的招募数额每年概同，成效也有一定成果。士官的招募成绩仅达九成，主要是受少子化加剧，以及民间大学招生力度、多元入学措施等等，都压缩冲击了二专士官班的招生成效，他指出，二专是副学士，各民间大学是学士，再民间可选读二专再读二技取得学士学位，可能是学子的主要选项。

傅正荣还说，去年同期的招募目标人数1万8882人，今年目标1万8906人，考量近年少子化加剧和大学多元入学，目前军队招募压力最大为士官班队，就学、就业班队则仍持平。

对于一年期义务役逐步入营、四个月军训役逐渐退出，军队总员额总数是否调整变化，战规司军制编装处处长张志炜少将说，军队今年起配合一年期义务役的实际入营人数和受训、服役需求会滚动检讨编制，目前没有固定数字，将配合实际入营人数滚动弹性调整编装。