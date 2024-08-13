王毅将访缅甸并赴泰国主持澜湄合作外长会

中国外交部长王毅将访问缅甸，并赴泰国主持澜沧江—湄公河合作外长会。

据中国外交部网站消息，外交部发言人林剑星期二（8月13日）宣布，王毅将于8月14日至17日访问缅甸，并赴泰国主持澜沧江—湄公河合作第九次外长会、出席中老缅泰外长非正式会晤。

中国外交部称，王毅访缅旨在深化中缅各领域互利合作，推动中缅命运共同体建设走深走实。作为友好邻邦，中方始终坚持不干涉内政原则，一如既往地支持缅甸维护稳定、发展经济、保障民生，为缅甸各方在宪法和法律框架下通过政治协商妥处分歧提供建设性帮助。

中国外交部表示，中方希望通过此次澜湄合作外长会，同湄公河国家共同梳理合作进展、总结合作经验，谋划澜湄合作下阶段发展，将澜湄地区打造成高质量共建“一带一路”示范区、全球发展倡议先行区、全球安全倡议实验区和全球文明倡议首善区，助力构建更为紧密的澜湄国家命运共同体。

会议期间，应泰方邀请，王毅将出席中老缅泰外长非正式会晤，同各国就地区形势和共同打击跨境犯罪等交换意见。

澜沧江—湄公河合作自2016年启动，是中国同柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南共同发起和建设的新型区域合作机制。

澜沧江—湄公河合作第八次外长会于去年12月在北京举行。