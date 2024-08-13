台监察院已派员调查民众党政治献金争议

台湾民众党深陷政治献金风波，台湾监察院已派员调查民众党主席、总统参选人柯文哲和副总统参选人吴欣盈申报政治献金会计报告书情形，若发现违法最高可罚120万元（新台币，下同，4万9000新元）。

台湾监察院星期二（8月13日）在官网公布新闻稿说，自柯文哲和吴欣盈所申报的会计报告书公开以来，舆论频繁出现民众党多笔高额政治献金支用争议、拟参选人所属政党公开承认账务瑕疵，乃至未申报选举期间募款演唱会售票收入、另衍生指涉签证会计师违反或废弛其业务上应尽义务等质疑及检举案。

针对这些质疑和举报，监察院已在星期一（8月12日）派员查核。根据政治献金法规定，如果查获参选人违反相关规定，应处6万元以上或120万元以下罚款。

新闻稿还说，监察院除了就上述公开检举涉及情事进行厘清外，查核过程中如发现会计师涉及违反相关规定，经由监察院廉政委员会决议后，将依规定报请会计师惩戒委员会惩戒；如有发现其他犯罪嫌疑，将依刑事诉讼法规定移请检察机关侦办。

台湾监察院7月18日在政治献金公开查阅平台公布2024总统候选人申报的会计报告书后，曾为民众党籍的台湾政治评论员吴静怡8月初揭露，柯文哲方面将多笔政治献金通过“授权”名目，转入木可公关公司。而木可公关公司现任董事长，就是柯文哲竞选总部财务长李文宗的妹妹李文娟。

但民众党星期一出面解释称是会计师端木正擅自将1817万余元的款项转到时乐、尼奥、木可等公司。

目前李文宗和柯文哲竞选期间的总干事黄珊珊已送交民众党中评会处理。