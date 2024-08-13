贵州省政协原副主席李再勇被判死缓

贵州省政协原党组成员、副主席李再勇以受贿罪判处死刑，缓期二年执行。

中国央视新闻报道，重庆市第五中级人民法院星期二（8月13日）公开宣判李再勇受贿、滥用职权一案，对被告人李再勇以受贿罪判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以滥用职权罪判处有期徒刑七年，决定执行死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

判决称，对李再勇受贿犯罪所得财物及其孳息依法予以追缴，上缴国库，不足部分，继续追缴。

李再勇长期在贵州任职，任贵州省政协原党组成员、副主席前，曾任六盘水市委书记，贵州省委常委、贵阳市委书记，贵州省政府党组副书记、副省长等职务，2023年3月被立案审查调查。

法院审理查明，1998年至2023年，李再勇利用个人职务上的便利，为有关个人在工程承揽、土地征收、项目规划审批等事项上提供帮助，非法收受财物共计折合4.32亿余元（人民币，下同，8000万新元），其中大部分未实际取得。

2014年至2017年，李再勇在担任六盘水市委书记、市城乡规划建设委员会主任期间，违反法律法规规定，强令开工建设相关旅游开发项目，滥用职权造成生态破坏损失人民币8645万余元。李再勇到案后，主动交代了监察机关尚未掌握的滥用职权事实。

重庆市第五中级人民法院认为，被告人李再勇的行为构成受贿罪、滥用职权罪，情节严重，论罪应当判处死刑。但鉴于李再勇大部分受贿系未遂，到案后如实供述罪行，主动交代办案机关尚未掌握的绝大部分受贿事实，而且检举他人犯罪行为，经查证属实，具有重大立功表现；且他认罪悔罪，积极退赃，赃款赃物绝大部分已查扣到案，具有多个法定、酌定从轻处罚情节，对其所犯受贿罪判处死刑，可不立即执行；对其所犯滥用职权罪可从轻处罚。

今年一月，李再勇登上由中央纪委国家监委宣传部与央视联合摄制的反腐片，坦诚自己因滥用职权和盲目决策，在贵州大肆举债，造成严重经济和社会后果。