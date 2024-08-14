中国向实体经济发放的银行贷款19年来首次环比萎缩

中国7月向实体经济发放的银行贷款出现了19年来的首次环比萎缩。

据中国央行网站，央行星期二（8月13日）公布了2024年7月社会融资规模统计数据报告。

报告显示，2024年7月末社会融资规模存量为395.72万亿元（人民币，下同，约72.85万亿新元），同比增长8.2%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为247.85万亿元，对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为1.57万亿元。

对比6月数据，6月份对实体经济发放的人民币贷款余额为247.93万亿元。7月份不含提供给金融机构的人民币计价银行贷款较之前一个月萎缩770亿元。

彭博社的报道称，这是该数据自2005年7月以来的首次萎缩，因偿还的债务规模大于举借的规模。

报道称，由于投资回报大幅走低，且实际利率经通缩调整以后仍然高企，中国家庭和企业忙于偿付债务。许多经济学家认为，这一趋势是导致日本陷入数十年通缩的主要因素之一，而中国的决策者渴望避免重蹈覆辙。

“这是一份相当疲软的报告，显示家庭和企业贷款需求仍然非常疲软，”法兴银行大中华经济学家Michelle Lam说，“这暗示仍然不太可能立即复苏，且政府需要采取更多行动来确保实现今年的目标。”