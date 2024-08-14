彭博智库：中国至少4800万已售住房还未建设完工

彭博智库一份报告显示，中国至少有4800万套已售住房还未建设完工，意味着中国的房地产危机不会很快就得到解决。

据彭博社星期三（8月14日）报道，彭博行业研究（Bloomberg Intelligence）分析师Kristy Hung和Monica Si写道，这个数字比德国2021年的住房总存量还高，将对中国房地产开发商的收入构成直接威胁，因为购房者可能会倾向回避预售的新开发项目，转而购买已完工的房产或二手住房。

分析师说，从2000年到今年上半年，中国房屋竣工面积少了84亿平方米，约占累计销售总量的38%；房屋未完工率占年均销售额的比率从2015年之前的17%，飙升至2015至2023年的47%。

报道称，中国购房者的偏好正发生根本性转变，去年二手房销售面积有史以来首次超过新房销售面积。报告显示，今年上半年成屋销售占新房销售的27%，2021年全年的数据仅为10%。

另据澎湃新闻报道，中指研究院报告星期三公布数据显示，根据中国房地产指数系统百城价格指数，今年7月百城二手住宅均价环比下跌0.74%，跌幅较6月扩大0.01个百分点；同比下跌6.58%，跌幅较6月扩大0.33个百分点。

中指研究院指出，7月份多数城市二手房成交同比增长，深圳、杭州增幅均超100%，北京、烟台增幅超50%。其中北京、成都7月成交量均为近一年以来月度最高水平。价格方面，各重点城市二手住宅价格同比均下跌，短期来看，二手房市场以价换量态势仍将延续，对新房市场形成分流，新房市场短期或仍承压。