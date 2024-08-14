柯文哲团队今就假账风波提告会计师端木正

民众党主席柯文哲深陷政治献金假账风波，柯文哲竞选团队与会计师就责任归咎来回交锋。柯文哲竞选团队星期三（8月14日）将提告会计师端木正涉嫌违反《伪造文书》罪。

柯文哲近日被揭发总统大选政治献金申报不实，柯竞选团队星期一（8月12日）将矛头指向会计师端木正，指他擅自将漏报金额约1817万余元（新台币，约80万新元）自行调节到时乐、尼奥与木可等公司，但端木正否认。

综合台湾《中国时报》《联合报》等报道，民众党星期二（8月13日）晚间发布采访通知说，柯文哲竞选团队政治献金申报经会计师协助登打出现“漏报”、“误报”后，会计师竟擅自调节差额，时任竞选总干事黄珊珊星期三将在律师陪同下赴地检署提告，以正视听。

柯文哲星期二被问及端木正是否说谎时曾说，会让时任竞总财务长李文宗与端木正对峙，但后来说原本一度要“放端木正一条生路”，如今态度转变，“直接叫律师告他就好”。

竞选期间担任副总干事的陈智菡称，柯文哲团队和端木正上星期六（8月10日）一起查账时，端木正至少三次承认自行调节差额，还宣称“会计师可以合法调节”。

陈智菡称，端木正将不存在的支出登打进监察院系统，恐已构成伪造文书，甚至更严重的法律责任；而端木正导致民众党名声遭受重大影响，若坚持不愿出面具体说清楚，民众党将被迫采取法律行动。

针对上述行动，端木正星期二晚没有回应。端木正的友人透露“他与柯营闹翻了，还气到无法入睡”，整个人非常爆炸，盼外界给点时间。

民众党前幕僚柯昱安则声援端木正说，他认识的端木正非常和蔼，就算想便宜行事，也解释不了为什么专挑尼奥跟时乐这两家友好厂商去沖账，“背后真的没有高人指示吗？”

目前台北地检署已就假账风波主动分案，柯文哲先列他字案被告侦办。台北地检署最快本周赴端木正的会计师事务所调取相关单据、凭证，并传唤端木正、李文宗、黄珊珊等人以厘清案情，再传唤柯文哲查证。