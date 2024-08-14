国元证券证实投行负责人因个人原因配合调查

中国国元证券投行业务负责人王晨据报被带走调查，国元证券证实，王晨因个人原因正配合调查。

综合第一财经和澎湃新闻报道，国元证券负责投行业务的总裁助理、投资银行部总经理王晨星期二（8月13日）传出已被带走调查。

对此，国元证券相关负责人回应称，原投资银行总部总经理王晨因个人原因正配合有关部门调查，目前公司已做出妥善安排，由公司执行委员会委员李洲峰分管投行业务，担任保荐业务负责人并兼任投资银行总部总经理。

负责人称，公司各类业务经营和管理正常，不存在应披露而未披露的事项。

公开资料显示，王晨生于1975年，于1997年加入安徽省国际信托投资公司（国元证券前身）。国元证券由原安徽省国际信托投资公司和原安徽省信托投资公司作为主发起人，于2001年10月成立。王晨在国元证券工作至今有20余年。

作为“安徽籍”券商，国元证券投行业务具有较强的地域特色。根据中国证券业协会公示的信息，王晨参与保荐的IPO项目多数为安徽企业。

数据显示，国元证券投行业务近年面临困境。2023年年报显示，公司全年实现投资银行收入2.01亿元（人民币，下同，3700万新元），同比下降73.71%，投行业务利润更同比暴跌124.23%。

在金融强监管背景下，国元证券近年来屡收“罚单”。今年3月，安徽证监局曾对国元证券出具警示函，指国元证券在廉洁从业、直投项目股权清理、研报发布以及信息系统故障处理等方面存在问题。