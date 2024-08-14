贵州落马女厅官出镜忏悔 一家三人坐牢

贵州一落马女官员出镜忏悔，称自己的违法犯罪伤害了家庭，让她、她的妹妹和弟弟三人都坐牢。

贵州省纪委监委网站星期二（8月13日）发布警示视频，曾被中纪委称为“两面人”的贵州省政协民族与宗教委员会原主任向红琼出镜忏悔。

在视频中向红琼说：“我的违法犯罪对家庭是一种严重伤害，一家的话三个人去坐牢。” 她说，“如果我弟找我帮忙，我站稳脚跟，一点忙都不肯帮的话，他也不会坐牢”。

她也流泪忏悔，“怎么处理我都可以，但是一家的话三个人去坐牢是什么意义？我自己没有当好大姐，我又去利用我妹……我的家人也在我违法犯罪的这种阴影的笼罩下惨不忍睹。”

她说自己走到今天，真的很后悔。“我要这种拿不稳，睡不着，只对审判有用的钱来干什么？”

向红琼的忏悔视频在网上流传，但不少网民称现在落马官员流行出镜忏悔，为了减刑。

向红琼于2022年8月被查，去年9月1日，贵州省安顺市中级人民法院以受贿罪判处向红琼有期徒刑十二年。法院审理称，向红琼利用担任黔南州委副书记、州长的职务便利，为他人在获取工程项目、调整项目结算方式上提供帮助，非法收受他人财物共计人民币3259万余元（600万1000新元），其中1487万余元未实际获得。

今年7月4日，中央纪委国家监委网站刊文《践悟丨旗帜鲜明讲政治 不折不扣抓落实》。文章点名向红琼，称她搞“两面派”做“两面人”，将违纪违法钱款收了退、退了又收，妄图规避组织调查的问题。