传揭发盗卖尸体案律师不再担任律所主任

此前揭发盗卖尸体案的北京律师易胜华，据报已不再担任他所创立的北京勇者律师事务所主任一职。但台媒引述事务所人员称，易胜华2022年就卸下主任一职，人事公告与盗卖尸体案无关。

据香港《明报》报道，网传北京勇者律师事务所星期二（8月13日）发布一份关于管理层变动的公告，显示合伙人会议决定并经司法行政机关备案，北京勇者律师事务所合伙人变更为：王小艳、李映红、武焕宇，易胜华。

公告显示，李映红任事务所主任，负责律所全面工作（法定代表人变更登记已完成）；龚惠青任副主任，负责律所业务；徐鸿儒任执行主任，负责落实主任、副主任交办的工作。

公告落款及印章为“北京勇者律师事务所”，发布时间是2024年8月13日。这份公告意味着，易胜华不再担任律师所主任，但勇者律师事务所官网仍介绍易胜华为主任。

对此，勇者律师事务所工作人员回应《明报》查询时称：“刚来上班几天，对情况不熟悉。”

然而，勇者律所一名女性员工回应台湾中央社询问时称，易胜华早在2022年就卸下主任职务，人事公告只是恰好碰上这个时间点，“跟这个事情（山西案）完全没有关联”。

《明报》报道称，据北京司法局公示的文件，当局今年6月已批准勇者律师事务所将负责人由王小艳变更为李映红，王小艳在2022年2月接替易胜华成为负责人。

易胜华2月曾发微博称，事务所由李映红担任代理主任，符合法律规定的三年执业年限后晋升为合伙人、主任。据北京司法局资料，李映红在2021年4月取得职业资格，此前职位为事务所律师助理。

易胜华上星期四（8月8日）在微博揭发山西奥瑞生物材料有限公司勾结各地医学院、医院和殡仪馆，非法盗窃4000多具遗体。这些遗体被“粗暴肢解、剔除皮肉、清洗、辐照等，用于生产‘同种异体骨植入性材料’”。

此事立刻引发舆论哗然。易胜华当天下午再发文称自己接到北京市司法局来电，探讨曝光未决案件情况是否适当的问题。他说：“为了改变这种令人愤怒的现实，我愿意承受相应的代价。”

但隔天，易胜华相关贴文就已删除，针对相关案件的讨论也被屏蔽。易胜华还透露，自己与李映红均被北京市朝阳区司法局约谈。

目前易胜华的微博仍正常更新。