中国常驻联合国代表：美国应推动以色列尽早停止加沙军事行动

中国常驻联合国代表傅聪说，中方希望美国拿出真诚、负责任的行动，推动以色列尽早停止在加沙的军事行动。

据中新社报道，联合国安理会星期二（8月13日）举行巴以问题紧急公开会。

傅聪发言说，立即实现持久停火，是加沙民众的迫切期盼，也是国际社会压倒性共识。美国在两个月前推动安理会第2735号决议时，声称以色列已经接受停火协议，但现实却恰恰相反。中方没有看到以色列致力于停火的可信迹象，反而是不断扩大的军事行动，不断攀升的平民死伤。美国作为最大的武器供应方，对以色列有足够的影响力。

傅聪说，中方敦促以色列履行国际人道法义务，开放全部过境点，保障人道物资快速、大规模、安全准入。世界卫生组织正在开展针对加沙儿童的脊髓灰质炎疫苗接种计划，这对遏制大规模传染病、保护儿童健康至关重要。以色列应该保护相关医疗工作者的安全和行动自由。

他还说，约旦河西岸局势动荡加剧，令人担忧。中方对以色列士兵对巴勒斯坦被扣押人员实施性虐待事件表示严重关切，呼吁进行调查和追责。中方敦促以色列立即停止一切定居点活动，切实遏制愈演愈烈的定居者暴力，停止侵蚀“两国方案”基础。

傅聪称，加沙冲突的负面影响加速扩散，中东地区局势已经岌岌可危。但与此同时，不负责任的挑衅冒险行径仍在频繁发生，中方对此深感忧虑。避免地区局势恶化升级的关键在于尽快实现加沙全面持久停火。中方愿同国际社会一道，为早日平息加沙战火、缓解人道灾难、落实“两国方案”、实现中东长治久安作出不懈努力。

尽管以哈双方没有对谈判释放出积极的信号，美国国务院星期一说，预计星期四（15日）的加沙停火谈判将按计划进行，以哈仍有可能达成协议。

上星期美国、埃及和卡塔尔共同促请以色列与哈马斯参加星期四的谈判，以敲定加沙停火和释放人质协议。