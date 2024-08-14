台检调单位就假账风波搜查柯文哲办公室

台湾检调单位就民众党政治献金假账风波，搜索涉案的会计师事务所和党主席柯文哲办公室。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，台北地检署星期三（8月14日）早上指令调查局持搜查票，前往承办民众党会计事务的端木正会计师事务所、柯文哲办公室进行调查。

据了解，承办检察官唐仲庆已陆续向监察院调取当时柯文哲申请许可设立专户、收受政治献金和受赠收据等资料。台北地检署将向端木正会计事务所和柯办调取为民众党申报政治献金的相关单据，并约谈端木正到案说明。

针对这场调查行动，台北地检署保持低调，没有进一步证实。

柯文哲竞选总统期间的政治献金近期被揭发账目做假，柯竞选团队将矛头指向端木正，指他擅自将漏报金额约1817万余元（新台币，约80万新元）自行调节到时乐、尼奥与木可等公司，但端木正否认。

争议暴发后，台北地检署列他字案侦办，包括前台湾高检署检察官张熙怀、台北市议员钟小平、台湾基进党分别提出告发。目前被告有柯文哲、妻子陈佩琪、李文宗、木可负责人李文娟、端木正五人。

受检调行动影响，民众党原定星期三早11时由竞选总干事黄珊珊率众到台北地检署按铃控告端木正，但由于柯文哲办公室也受到调查，所有人员均在配合调查，尚在整理本次提告资料，因此将延后提告端木正。