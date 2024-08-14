中国新增贷款骤降 再掀经济陷资产负债表衰退担忧

中国7月新增人民币贷款降至15年来的最低水平，反映出疲软的信贷需求，也再度引发外界对中国市场陷入资产负债表衰退的担忧。

中国央行星期二（8月13日）发布信贷数据，7月中国银行业新增人民币贷款为2600亿元（人民币，下同，约合478亿新元），较6月的2.13万亿元骤降近88%，远低于外界预期。路透社报道称，这一新增贷款数额创下近15年来的最低水平。

这一变化不仅引发市场对中国央行可能出台更多宽松政策的预期，背后所折射出的中国家庭和企业对增加债务的谨慎态度，让经济学家担忧，中国可能像日本几十年前那样陷入“资产负债表衰退”。

彭博社指出，在房地产市场崩溃后，消费者和企业决定还清债务，这被视为日本在20世纪90年代陷入几十年通缩的标志。

经济学家长期以来一直在争论中国是否面临类似的情况。野村综合研究所首席经济学家辜朝明用资产负债表衰退的理论，解释日本为何陷入了“失落十年”。他认为，由于资产价格下跌，家庭和企业把重点放在清偿债务上，停止了对经济的消费支出。

荷兰国际银行（ING）大中华区首席经济学家Lynn Song对彭博社指出，中国的当前情况与日本当时的困境有明显差异，但“资产负债表衰退”仍然是一个真实的风险。

他认为，消费者和企业对经济前景的悲观情绪正在逐渐扩散和加深。如果这种消极的心理状态持续下去，可能会对经济造成更大的负面影响。因此他强调，政策制定者需要采取措施稳定资产价格的措施，以防止这种负面情绪进一步固化而对经济带来更大的冲击。

7月剔除能源和食品价格后的核心通胀仅上涨0.4%，为1月以来的最低水平。此前，经济整体价格连续五个季度下降，为1999年以来最长的下滑期。

中国活跃的债券市场也反映出人们对低通胀和低利率的预期。尽管监管层极力反对，但债券的收益率一度跌至历史低点。在日本的“失落十年”期间，日本政府债券收益率也长期低迷。

经济学家任泽平在星期三所发布对7月金融数据的解释报告中指出，当前经济特征值得重视，居民储蓄高增、贷款需求疲弱、物价和资产价格较为低迷、实际利率仍高、总需求不足，与日本90年代“资产负债表衰退”有一定相似性。

不过，经济学家也认为，中国和日本当时的情况有明显差异，表明中国可能不会很快陷入日本式的停滞。

自冠病疫情以来，家庭部门的债务占国内生产总值的比例基本持平，而企业，包括国有企业在内的债务水平仍在上升。

麦格理集团中国经济研究部主管胡伟俊（Larry Hu）对彭博社说，目前并没有明显的负债收缩。他说，要确定资产负债表衰退，至少需要看到企业正在去杠杆化。