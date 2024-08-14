马办执行长：建议卢秀燕参选国民党主席

台湾在野的国民党主席将在2025年改选，马英九基金会执行长萧旭岑主张，国民党派出的2028年总统候选人应兼任党主席，因此一定会建议台中市长卢秀燕参选党主席。

综合台湾《中国时报》《联合报》报道，萧旭岑星期二（8月13日）接受《千秋万事》广播节目专访时指出，国民党主席参选总统是党过去的惯例，但2020年时任高雄市长韩国瑜和2024年新北市长侯友宜都不是党主席，导致选务和党务无法相互配合。

萧旭岑认为，国民党的声誉、形象与总统候选人不可能分开，就像前总统马英九参选党主席并提出“不统、不独、不武”，“假如参选总统的人和党的路线不一样，不觉得有点尴尬？”

他举例，国民党党章、政纲都有写到九二共识，但他“无法理解国民党的领袖人物至今不愿谈九二共识的两岸论述”，导致赖清德的“互不隶属”论调混淆许多民众，不仅对两岸关系造成伤害，也损及国民党论述的根基。

萧旭岑主张，既然很多人看好卢秀燕挑战2028大位，那她明年就应参选党主席，否则会重蹈2020和2024败选的覆辙。

《联合报》称，萧旭岑上述言论传开后，立即在国民党高层掀起波澜，党内不少声音质疑马英九挺卢秀燕，至少有三组党内重量级人物阵营向马办试探上述言论“是什么意思？”，显示各路人马已提前就党主席选举调兵遣将。

对此，萧旭岑星期三（8月14日）受访时解释道，党主席参选总统是国民党过去的惯例，也是党内主流的看法。2020年和2024年就是因为选务党务没有二合一，让力量分散、整合成效不彰，结果都以败选收场。

他强调，前总统马英九并未私下与他讨论，但马英九2016年就主张选务与党务合一，这个想法到现在依然没有改变。“虽然昨天的谈话是我的意见，不是马前总统的意见，但我相信马也会有相同的看法。”

萧旭岑还提到，不只是卢秀燕，如果侯友宜或党内其他人士有意竞选2028年的总统，都赞成他们竞选党主席。