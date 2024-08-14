台南追思慰安妇 马英九批民进党对日本卑躬屈膝

8月14日是国际慰安妇纪念日，台湾前总统马英九当天在台南市慰安妇铜像前追思纪念时，批评民进党政府刻意抹去这段记忆，对日本卑躬屈膝，并称日本应道歉赔偿，才能抚平历史伤痛。

综合台湾《联合报》和中时新闻网报道，马英九星期三（8月14日）在中西区慰安妇铜像前追思纪念时指出，这是他第六次到全台唯一一座慰安妇铜像前追思这段伤痛历史，为台湾1200至2000名慰安妇发声。

他说，日军严重违反人道，日本迄今不愿面对承认错误。台湾最后一名慰安妇去年去世，等不到日本政府道歉赔偿。侵略错误或可原谅，但历史真相绝不能遗忘，日本应道歉赔偿，才能抚平历史伤痛。

马英九还称，民进党政府上任后，口口声声要推动转型正义，却刻意抺去慰安妇记忆，对日本政府卑躬屈膝，让人感到不可思议。

他说，台湾前总统蔡英文政府通过的108年课纲中，完全不提慰安妇，刻意删除慰安妇的历史，淡化台湾民众抗议的史实。他认为，蔡英文实在不配当总统，因为她身为女性，却对严重伤害女性的行为如此麻木、冷漠，“不觉得惭愧吗？”

台南这座慰安妇铜像因产权问题面临迁移，马英九呼吁台南市长黄伟哲出面协助，找到适合安置地点，让人追思纪念。

国民党立委谢龙介说，台南市慰安妇铜像位于中正路与忠义路口，这里之前是国民党台南市党部所在地，后因党部用地遭拍卖而迁移，得标地主同意让慰安妇铜像继续放置到今年。由于期限已到，铜像势必要迁移。

谢龙介称，之前希望台南市政府能提供场地放置铜像，但市府没有回应，并质疑“难道没地方让慰安妇铜像有容身之处？”他说，若市府再不提供公园等容身之处，有他县市愿意接纳，但让慰安妇铜像离开台南，将使主政者留下极大遗憾。

台南市政府发言人田玲瑚对此表示，慰安妇铜像是时任国民党台南市党部主委谢龙介在2018年所设的，属于私人财产。政府依法行政，有关私人财产之安置处，决定权责属于产权所有人，市府予以尊重。