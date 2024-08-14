黄珊珊请辞民众党中央委员

民众党主席柯文哲政治献金风暴延烧，曾任柯文哲竞选总干事、现任立委黄珊珊请辞民众党中央委员。

综合自由时报网和联合新闻网报道，民众党星期三（8月14日）举行中央委员会。

民众党发言人吴怡萱说，中央委员会针对政治献金案进行了讨论，黄珊珊在会中主动请辞党职，会议现场也将黄珊珊、竞选总部财务长李文宗、会计师端木正移送中评会议处。

对于黄珊珊请辞，吴怡萱转述，柯文哲表示认同。

另外，民众党原定上午提告端木正，时间确定延后至下午3时，黄珊珊将在吴怡萱及委任律师的陪同下，再度前往台北地检署递状。

柯文哲近日被指总统大选政治献金申报不实，他与竞选团队星期一亲上火线，强调查出17笔漏报、误报，原因是委托的会计师端木正因时间来不及，擅自将漏报金额约新台币1817万余元（约80万新元），自行调节到时乐、尼奥与木可等公司，且未告知竞选团队所致。但端木正当天发布声明强调，关于柯文哲政治献金申报案所提供的签证服务，均依法令规定处理。

除了政治献金假账疑云外，柯文哲担任台北市长期间卷入京华城案及北士科案，被控涉嫌图利。时任副市长彭振声星期一也被传唤，检方最后依涉嫌渎职等罪，谕知彭限制出境、出海、限制住居。

面对涉贪风暴，加上先前民众党籍的新竹市长高虹安涉贪判刑，台湾舆论普遍认为民众党面临创党以来最严重危机，甚至有观点认为，民众党已濒临灭党。