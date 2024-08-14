柯文哲发党员公开信 称自己识人不明用人不当

深陷政治献金申报不实风暴的民众党主席柯文哲发公开信，称自己识人不明、用人不当。

柯文哲星期三（8月14日）发党员公开信称，早上调查局执行公务，民众党主动提供大选收支相关凭证，期盼真相会水落石出。

他写道，上周，竞选期间的合作厂商指控政治献金申报不实，他非常讶异，在周末假日立即召集过去竞选团队的相关成员向会计师确认，逐笔核对每一笔金流跟收支凭证，结果发现所有的支出都有相对应的发票，都用在选举事务上，没有流入个人口袋，但监察院网站上却有超过1800万元（新台币，下同，约80万新元）的金额被“漏登”、“误登”。会计师未告知竞选团队，擅自调节差额，竞总财务部门也未做确认，才会造成后续问题，民众党也会配合监察院陆续补正资料。

柯文哲称，2024年这场总统大选，是民众党第一次面对如此庞大规模的选举，缺乏专业团队，但不该因陋就简，把重要业务委外处理，也没有再重复查核（double check），他与竞选团队也有责任。

柯文哲说，在这次事件中，他承认自己识人不明、用人不当，会深刻检讨并改正过失。让许多支持者感到担忧与失望，他身党主席，责无旁贷。今天中央委员会中，时任竞选总干事黄珊珊主动请辞党职，李文宗、端木正及黄珊珊三人皆移送中评会议处。

柯文哲最后写道，将从错误中学习，持续反省改进，他向大家承诺，不会被这次的挫折击垮，会继续努力、继续前进。

柯文哲近日被指总统大选政治献金申报不实，他与竞选团队星期一亲上火线，强调查出17笔漏报、误报，原因是委托的会计师端木正因时间来不及，擅自将漏报金额约1817万余元，自行调节到时乐、尼奥与木可等公司，且未告知竞选团队所致。但端木正当天发布声明强调，关于柯文哲政治献金申报案所提供的签证服务，均依法令规定处理。

民众党星期三举行中央委员会，针对政治献金案进行了讨论，黄珊珊在会中主动请辞党职，会议现场也将黄珊珊、端木正、竞选总部财务长李文宗移送中评会议处。