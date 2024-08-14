首尔抽检速卖通、希音、Temu 11款产品被检出有害物质含量超标

韩国首尔市政府最新一次对海淘产品抽检结果显示，中国跨境电商平台全球速卖通、Temu和希音（Shein）销售的11款产品有害物质含量超标，首尔政府将要求三大平台下架这11款产品。

综合韩联社和法新社的报道，首尔保健环境研究院与三家外部专业机构于7月12日至本月9日对上述三大平台入境的产品进行了质量安全检测，检测对象包括94款食品包装容器、13款化妆品、28款凉鞋和帽子以及九款卫生用品。

结果显示，两款凉鞋分别被检出邻苯二甲酸酯类增塑剂超标167.5倍和229.2倍，其他两款凉鞋则被发现镍含量超标二至九倍；三款帽子被检出甲醛含量超标2倍，并且面料pH浓度也存在超标情况；两款铝锅被检出镍含量超标两倍；两款指甲油分别被检出二恶烷超标3.6倍、甲醇超标1.4倍。

首尔环境健康团队的一名官员告诉法新社，“基于邻苯二甲酸酯的增塑剂会影响生殖功能，如降低精子数量，并可能导致不孕甚至早产” 。

希音向法新社表示，他们与国际第三方检测机构紧密合作，定期进行基于风险的抽样测试，以确保供应商提供的产品符合安全标准。Temu未立即回应法新社的置评请求。

首尔一位官员表示，“超出法律限度的产品包括直接接触身体的产品，如皮凉鞋和帽子，因此市民应特别注意”。