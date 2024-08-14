港教育局长访沪 了解当地爱国主义教育最新发展

香港教育局局长蔡若莲偕立法会议员访问上海，了解当地爱国主义教育和基础教育的最新发展。

根据港府新闻公报，在上海考察的蔡若莲联同立法会教育事务委员会考察团星期二（8月13日）上午先后参访两个爱国主义教育基地，分别是中共一大纪念馆和上海四行仓库抗战纪念馆，了解上海如何推广爱国主义教育。

蔡若莲说，教育肩负起为社会、为国家培养具备国际视野和爱国情怀的人才的使命，意义重大。港府非常重视爱国主义教育，学校透过课堂内外不同的学习和活动，持续深化学生对国情和国家最新发展的了解和国民身份认同。两个基地的展览和藏品，是推行爱国主义教育的生动教材。

蔡若莲一行当天下午与上海市教育委员会领导会面，就提升教育服务质量、加强沪港合作，以及进一步促进两地教育交流等事宜交换意见。

蔡若莲称，香港与上海市一向关系密切，沪港双方去年签署教育合作备忘录后，继续积极推动两地教育交流合作，热切期待沪港开展更多元化、更宽广、更高层次的教育合作。

蔡若莲一行随后到访同济大学附属新江湾城实验学校和中国福利会幼儿园，参观课堂活动，并听取学校介绍提升教育服务质量的工作。他们也与上海市人大华侨民族宗教事务委员会主任委员黄红会面，了解上海的最新发展和可供香港借鉴之处。