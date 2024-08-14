中国央行主管媒体：国债短期博弈炒作行为已减少

中国央行主管媒体说，随着近期政府债券发行明显加快，市场上短期博弈炒作的行为也在减少，表明金融管理部门轮番提示风险起到了效果。

中国央行主管的《金融时报》星期二（8月14日）晚引述业内人士发文说，今年以来中国长期国债收益率持续下行，央行“苦口婆心”多次警示债市风险，先是强调未来在公开市场操作中逐步增加国债买卖，后又宣布已与部分银行签订国债借入协议。

文章说，随着政府债券发行明显加快，市场上短期博弈炒作的行为也在减少，长期国债收益率持续下行的局面出现缓和。这些都表明债券市场供求有望进一步趋于均衡，金融管理部门轮番提示风险起到了效果。

文章引述业内人士说，机构投资者都寄希望于在价格高位，能够脱手短期买入的长债，实际上在趋同性交易中很难实现，一旦价格大幅逆转，机构手中已持仓的大量长债，是难以短期内在市场上以合理价格出手的。

路透社报道称，《金融时报》的上述言论，可能意味着中国央行正暂停与债市多头的斗争。

今年以来中国债券市场、尤其长期国债市场持续火热导致收益率下跌，中国央行与投资者之间的博弈不断升级。央行多次向市场喊话不要炒作债市，甚至表明抢国债基本上就是“唱空经济”，但市场投资者仍然涌向国债，远离波动的股市和低迷的房地产市场。

中国央行过去一周通过指导大行卖出各类中长期（10年期到七年、五年期）国债，并决定自2020年以来首次选择不向金融市场注入任何短期现金，收紧流动性以限制杠杆率，稳定债券价格。

截至星期二，中国30年期国债收益率为2.39%，比8月5日的历史新低高出九个基点。

不过，《金融时报》星期三再发文说，近期债券市场有部分机构存在出借债券交易账户、报价明显偏离市场水平等现象，金融管理部门打击扰乱市场秩序违法行为。

此前，中国官方通报江苏四家农商银行涉嫌在国债二级市场交易中操纵市场价格、利益输送，并对这四家银行启动自律审查。