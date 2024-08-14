广西德天瀑布景区事故相关责任人已被控制

中国广西壮族自治区德天瀑布景区魔毯项目发生故障致一死60伤后，官方通报，相关责任人已被依法控制。

德天瀑布景区魔毯项目上星期六（8月10日）下午发生故障，造成一人死亡，60人受伤，其中一人重伤、59人轻伤。

据“崇左发布”微信公众号消息，广西德天瀑布登高观瀑魔毯“8·10”事故联合调查组星期二（8月13日）发布情况通报。

通报指出，事发后，德天瀑布景区8月11日起暂时闭园，登高观瀑魔毯项目停止运营。崇左市迅速成立由大新县人民政府和市公安局、市文化旅游和体育广电局、市应急管理局、市市场监督管理局、市总工会等单位及相关行业专家组成的事故联合调查组开展事故原因调查。

根据通报，经初步调查，事发时，由中旅广西德天瀑布旅游开发有限公司运营的魔毯项目1号线二段在运行过程中，接近魔毯顶端出口位置的毯带钢扣铰接连接处突然断裂，毯带快速下滑，造成人员挤压、撞击从而引发伤亡事故。

通报称，相关责任人目前已被依法控制。调查组接下来将依法依规对责任单位和人员进行深入调查，严肃追究责任。

德天瀑布的魔毯项目在2023年1月也曾发生过故障，造成人员受伤。景区当时回应称，伤者送医无大碍，设施修了两个小时后已正常运营。今年6月，涉事项目还停运近一个月，进行维护保养，直到7月7日才恢复运营。