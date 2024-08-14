中国一教培公司宣扬“宇宙尽头是编制”被罚款

中国一家教培公司因宣扬“宇宙尽头是编制”“编制的尽头是公务员”等信息，被处以罚款。

综合《新京报》和九派新闻报道，重庆市市场监督管理局官方公众号上星期五（8月9日）公布了2024年川渝第一批虚假违法广告典型案例，涉及教育培训机构的案例有两个。

其中，因广告违法宣扬“宇宙的尽头是编制”“编制的尽头是公务员”等信息，北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司达州分公司被罚20万元（人民币，下同，约3.7万新元）。

当事人在经营场所发布教育、培训类广告中含有“每年有超过600万名学员体验学习华图的各类课程”“每年进入公务员、教师、事业单位、金融、医疗等公职系统的从业人员中，有超过一半接受过华图的服务”等内容。

同时，当事人还在宣传手提袋上印制含有“逢考必过”“上岸”“宇宙的尽头是编制”“编制的尽头是公务员”等内容，或明示、或暗示地对培训效果做出保证性承诺，吸引消费者。

由于涉事公司上述宣传手段违反了《中华人民共和国广告法》有关规定，今年4月，四川省达州市通川区市场监管局依法对当事人作出罚款20万元的行政处罚。

由于经济不振、就业困难，近年来，中国公务员考试越来越受到关注。去年11月的官方数据显示，中国国家公务员考试报名人数首次突破300万，平均约77人竞争一岗位。竞争热度较高的前10个岗位报录比甚至超过1700:1。今年国考招录人数达到3万9600人，比2023年增加6.7％。对比五年前，2024年国考招录人数涨幅超过六成。